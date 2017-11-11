Владельцы iPhone X пожаловались на бракованные экраны

Обладатели нового смартфона от Apple заметили зеленую вертикальную полоску, которая появилась на дисплее с левой стороны.

При этом они отмечают, что смартфон не подвергался физическому воздействию и не падал на пол. Покупатели пытались перезагрузить устройство и даже запустить процедуру восстановления, однако все эти действия не помогли решить проблему.

Ранее компания Apple признала наличие проблем с iPhone X, рассказав, что сенсорный экран нового смартфона не реагирует на нажатия при холодной погоде, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Apple на презентации 12 сентября продемонстрировала iPhone X. Устройство получило новый дизайн и 5,8-дюймовый дисплей с минимальными рамками. Также смартфон лишился кнопки Home, а разблокировать аппарат можно с помощью сканера лица Face ID.

Продажи iPhone X в России стартовали 3 ноября, цена — от 80 тыс. рублей за модель с 64 гигабайтами накопителя. Пользователи российского Apple Store 27 октября за три минуты разобрали предзаказы на iPhone X. В Краснодаре 3 ноября покупатели начали массово перепродавать iPhone X.

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