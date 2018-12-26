Владелец щенка Бусинки из Перу адресовал видеообращение сочинскому приюту для собак» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Марафон «Край Добра» Дело за малым (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); Владелец щенка Бусинки из Перу адресовал видеообращение сочинскому приюту для собак

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Щенка летом забрал из приюта «Поводог» перуанский болельщик, который прилетал в Сочи на чемпионат мира по футболу — 2018.

Рикардо Лазо через месяц после окончания мундиаля вернулся в Россию за собакой, которую в приюте назвали Бусинкой. Сейчас щенок живет в доме Лазо в Лиме. Болельщик записал для работников «Поводога» новогоднее поздравление, которое выложили на странице приюта во «ВКонтакте».

На кадрах Лазо стоит с Бусинкой на руках перед рождественской елкой.

«Мы с Бусинкой хотели поблагодарить вас за то, что вы сделали это возможным. От всего сердца поздравляем вас с Рождеством и желаем счастливого и успешного 2019 года, а также чтобы в новом году исполнились все ваши мечты. Большое спасибо», — сказал перуанец.

«После этой истории мы стали верить в чудеса не только накануне Нового года. Судя по улыбке Бусинки, у нее все в полном порядке, и она готова встречать праздники. Пусть сегодня каждый из нас почувствует себя немного Бусинкой — счастливой, беззаботной, окруженной теплом и заботой», — пожелали в своем сообщении сотрудники приюта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Рикардо Лазо во время ЧМ в Сочи встретил бездомного щенка, который прихрамывал на одну лапу. Его рейс был запланирован на следующее утро, и из-за отсутствия документов для перевозки в самолете мужчина не смог сразу забрать собаку. Тогда он обратился за помощью в местный приют для собак.

Сотрудники приюта оформили нужные бумаги и привезли щенка из Сочи в Москву, чтобы там 10 августа передать собаку перуанцу.

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