Щенка летом забрал из приюта «Поводог» перуанский болельщик, который прилетал в Сочи на чемпионат мира по футболу — 2018.

Рикардо Лазо через месяц после окончания мундиаля вернулся в Россию за собакой, которую в приюте назвали Бусинкой. Сейчас щенок живет в доме Лазо в Лиме. Болельщик записал для работников «Поводога» новогоднее поздравление, которое выложили на странице приюта во «ВКонтакте».

На кадрах Лазо стоит с Бусинкой на руках перед рождественской елкой.

«Мы с Бусинкой хотели поблагодарить вас за то, что вы сделали это возможным. От всего сердца поздравляем вас с Рождеством и желаем счастливого и успешного 2019 года, а также чтобы в новом году исполнились все ваши мечты. Большое спасибо», — сказал перуанец.

«После этой истории мы стали верить в чудеса не только накануне Нового года. Судя по улыбке Бусинки, у нее все в полном порядке, и она готова встречать праздники. Пусть сегодня каждый из нас почувствует себя немного Бусинкой — счастливой, беззаботной, окруженной теплом и заботой», — пожелали в своем сообщении сотрудники приюта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Рикардо Лазо во время ЧМ в Сочи встретил бездомного щенка, который прихрамывал на одну лапу. Его рейс был запланирован на следующее утро, и из-за отсутствия документов для перевозки в самолете мужчина не смог сразу забрать собаку. Тогда он обратился за помощью в местный приют для собак.

Сотрудники приюта оформили нужные бумаги и привезли щенка из Сочи в Москву, чтобы там 10 августа передать собаку перуанцу.

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