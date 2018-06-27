Владимир Газзаев возглавил ФК «Урожай» в ПФЛ

Газзаев будет главным тренером бывшего клуба ФК «Кубань».

Команда проведет сезон-2018/19 в Профессиональной футбольной лиге.

Последним местом работы 37-летнего Владимира Газзаева был грузинский «Рустави».

Генеральным директором «Урожая» стал бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин, сообщает портал Sport24.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Кубань» не смог получить лицензию РФС из-за долгов. Команда завершила сезон 2017/18 на девятом месте в турнире ФНЛ. Сейчас ФК «Кубань» получил название «Урожай». Клуб будет выступать во втором дивизионе в зоне «Юг».

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