Владимир Порханов: наши хирурги сделали ряд операций пострадавшим в ДТП на Тамани

Сейчас в ЦРБ Темрюка остаются 13 человек. Шесть пострадавших были доставлены в Краевую клиническую больницу № 1 имени Очаповского.

Состояние пациентов в Темрюке — средней тяжести. Один пострадавший остается в реанимации. Вместе с районными специалистами работают краевые нейрохирурги, травмотологи, реанимотологи, а также психологи. На месте с утра работает министр здравоохранения края Евгений Филиппов. Десять человек после осмотра врачей отпустили домой.

«Вертолеты привезли самых тяжелых больных. С утра мы занимаемся тем, чтобы организовать работу и помочь врачам на местах. Там работают девять наших хирургов, которые сделали 15 операций», — рассказал главный врач ККБ №1 имени Очаповского Владимир Порханов.

Шестерых пострадавших доставили в Краевую клиническую больницу № 1 с помощью санавиации. Менее чем за сутки она сделала рекордное количество рейсов.

Сейчас в краевой больнице дежурят 35 хирургов. Уже прооперирован один пострадавший.

«Операция заключается в восстановлении анатомических соотношений в позвоночном столбе и фиксации с помощью конструкций», — пояснил хирург ККБ №1 имени Очаповского Карапет Тахмазян.

Врачи темрюкской ЦРБ и краснодарской краевой больницы будут работать всю ночь. Всем, кому необходима помощь, она будет оказана, в том числе и при содействии санавиации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе утром 25 августа при падении автобуса с пирса морпорта Тамань погибли рабочие. Автобус ехал с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз». Позже его подняли на поверхность.

Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов. На место ЧП начали приезжать родственники погибших и пострадавших. Жертвами аварии с вахтовым автобусом в поселке Волна стали 17 человек. Личности всех погибших установлены. Одного из рабочих объявили без вести пропавшим.

На Кубани открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших в ДТП — 8 (861) 268-64-40. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать материальную помощь семьям погибших кубанских рабочих. На Кубани 26 августа объявили днем траура.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика, которому принадлежит автобус. В компании уже заявили о готовности оказать материальную помощь семьям пострадавших рабочих. Следователи допрашивают водителя и владельца автобуса.

Десятерых пострадавших в ДТП в Темрюкском районе после осмотра отпустили домой.

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