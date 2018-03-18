Владимир Порханов проголосовал на участке в краснодарской гимназии № 23

Главный врач Краевой клинической больницы № 1 имени С. Очаповского пришел с женой и внуками исполнить свой долг.

Юные члены его семьи до голосования еще не доросли, а вот старшее поколение галочку в бюллетене поставило. Голосовали они на избирательном участке в краснодарской гимназии № 23.

«В этой школе училась моя дочь, учились моя внучка и два правнука. Они знают, что нужно голосовать. Я позвонил им и сказал: «Вы проголосовали? Должны проголосовать обязательно, иначе не будет единства и движения вперед»», — сказал главный врач ККБ № 1 имени Очаповского Владимир Порханов.

Возможность проголосовать в этот день была и у медиков, и у пациентов краевой больницы. Там целый день работает избирательный участок. Те, кто захотел исполнить гражданский долг заранее, написали заявление и могли поставить галочку в бюллетене. Возможностью воспользовался и заведующий отделением хирургии позвоночника ККБ № 1 Игорь Басанкин.

«Мы не можем игнорировать любой выбор, а выбор человека — это всегда какое-то доверие на будущее. Свое слово ни в коем случае нельзя игнорировать», — отметил Игорь Басанкин.

На избирательном участке в краснодарской гимназии ожидают более 1 тыс. 200 человек. Больше половины из них уже проголосовали.

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