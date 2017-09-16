Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского дня бега «Кросс нации-2017»

Всероссийский день бега проходит 16 сентября в 84 регионах России.

«Отмечу, что знаменитый «Кросс нации» проводится во многих регионах страны и своей вдохновляющей силой объединяет людей самых разных возрастов и интересов. Тех, кто искренне любит физическую культуру и спорт, сохраняет неизменную приверженность активному и здоровому досугу, стремится обрести новых друзей и единомышленников», — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что нынешний День бега вновь соберет десятки тысяч участников, станет для них настоящим праздником, оставит яркие, незабываемые впечатления. Президент пожелал участникам «Кросса нации» успехов и всего наилучшего, сообщает РИА «Новости».

В Краснодаре краевой день бега в рамках всероссийской акции «Кросс наци» стартовал 16 сентября в парковой зоне краснодарского стадиона «Кубань». В мероприятии примут участие более 1 тыс. любителей бега.

Бегуны выступят на пяти дистанциях. Самую протяженную — 6 тыс. м откроют только для мужчин. Победители и призеры получат медали, дипломы и кубки Минспорта России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта.

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