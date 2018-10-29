Владимир Путин назначил нового посла России в Сирии

На должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Сирии назначили Александра Ефимова.

Президент освободил Александра Кинщака от этой должности.

Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Ефимов окончил Московский государственный институт международных отношений, находится на дипломатической службе с 1980 года. В 2013 году он стал послом России в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает телеканал «360».

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