Владимир Путин назначил нового посла России в Сирии

На должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Сирии назначили Александра Ефимова.
Президент освободил Александра Кинщака от этой должности.
Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Ефимов окончил Московский государственный институт международных отношений, находится на дипломатической службе с 1980 года. В 2013 году он стал послом России в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает телеканал «360».
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту