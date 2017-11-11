Владимир Путин назвал причины отмены встречи с Трампом во время саммита АТЭС

Президент РФ Владимир Путин 11 ноября заявил, что отдельные переговоры с президентом США Дональдом Трампом во время саммита АТЭС во Вьетнаме не удалось организовать из-за продолжающегося кризиса в отношениях двух стран и протокольных сложностей.

«Это говорит о том, что отношения между Россией и США пока не вышли из состояния кризиса. Но мы готовы к тому, чтобы перевернуть эту страницу и пойти дальше», — сказал Владимир Путин.

В то же время, по словам российского лидера, отмена встречи была связана с плотными графиками работы и определенными формальностями протокола, с которыми командам не удалось справиться. Владимир Путин подчеркнул, что «ничего страшного не произошло», потому что он поговорил с американским коллегой в ходе заседания. При этом в целом президент РФ заявил, что и работу на полях можно считать «полезной и успешной».

«В общем и целом — все, что хотели, мы обсудили», — отметил Владимир Путин.

Разговор с Трампом касался тем, которые обсуждались на самом саммите — «как использовать те новые возможности, которые предоставляет цифровая экономика для развития экономических связей», пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 11 ноября пообщались во второй день саммита АТЭС во Вьетнаме во время церемонии фотографирования. В результате краткого общения в кулуарах на полях сессии АТЭС они одобрили совместное заявление по Сирии.

Днем ранее Путин и Трамп виделись лишь на церемонии фотографирования участников саммита и поприветствовали друг друга рукопожатием. Российский президент 10 ноября также провел двусторонние встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Филиппин Родриго Дутерте.

Ранее СМИ сообщили о том, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме не состоится из-за проблем с рабочим графиком президента США. При этом Трамп заявил о желании встретиться с Путиным на саммите АТЭС. Он отметил, что «Путин очень важен, потому что они [Россия] могут помочь нам с Северной Кореей и Сирией».

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