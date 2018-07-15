Владимир Путин объявил, что ЧМ-2018 в России удался

Президент РФ заявил, что одним из результатов чемпионата мира по футболу стало разрушение мифов о стране.

«Мы признательны за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России и нашего народа, рады, что им понравилось его гостеприимство и открытость, природа, культуры, традиции нашей большой страны», — сказал Путин перед гала-концертом в Большом театре, посвященном закрытию ЧМ-2018.

Президент пообещал создать для иностранных болельщиков комфортный визовый режим, чтобы они могли вернуться в страну вместе с друзьями и семьями.

Владимир Путин поблагодарил за оказанное доверие всех, кто принимал решение о проведении ЧМ-2018 в России, и лично главу ФИФА Джанни Инфантино, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В турнире приняли участие 32 сборные.

сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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