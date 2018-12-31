Также президент России посетил пострадавших при ЧС утром 31 декабря, находящихся сейчас в больнице.

Путин осмотрел место трагедии. Рядом с обрушившимся подъездом спасатели развернули специальный штаб, в котором координируют работу по ликвидации последствий взрыва. Там президент провел совещание с участием руководства МЧС, Минздрава, Челябинской области и Уральского федерального округа.

По поручению главы государства будет создана правительственная комиссия по ликвидации последствий взрыва, сообщает пресс-служба Кремля.

Как доложил президенту глава МЧС Евгений Зиничев, полноценной работе по ликвидации последствий мешает угроза обрушения здания, но сил и средств МЧС для этой работы достаточно, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 4:00 в Магнитогорске в десятиэтажном жилом доме взорвался бытовой газ, в результате обрушился один из подъездов. Известно о четырех погибших, судьба 35 жильцов до сих пор неизвестна, из них семеро детей.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске.

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