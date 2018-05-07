Владимир Путин подписал новый «майский указ»

Президент России подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Согласно документу, Правительству Российской Федерации поручено до 2014 года обеспечить достижение следующих целей: добиться устойчивого естественного роста численности населения, повысить продолжительность жизни в России до 78 лет, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, снизить уровень бедности в стране в два раза, ежегодно улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей.

Также планируется ускорить технологическое развитие России, увеличить количество организаций, осуществляющих технологические инновации, обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

Кроме того, указ содержит требование ввести Россию в число пяти крупнейших экономик мира и создать в базовых отраслях экономики высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор.

До 1 октября правительству необходимо определить основные направления своей деятельности на период до 2024 года и составить прогноз социально-экономического развития страны. До 1 октября разработают приоритетные национальные проекты по демографии, здравоохранению, образованию, экологии, науке, культуре и так далее, сообщает пресс-служба Кремля.

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