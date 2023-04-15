Владимир Путин подписал закон об электронных повестках

Законом предусмотрено создание электронного реестра воинских счетов, который ведется военными комиссариатами. В нем хранится личная информация лица, вынужденного служить в армии, в том числе место жительства, место работы, сведения о состоянии здоровья и другие сведения. МВД страны, ФНС, суды, медицинские организации, образовательные учреждения и другие органы и организации обязаны передавать сведения в реестр через или в личный кабинет Госуслуг в электронном виде. Призывной лист считается принятым сразу после его размещения в личном кабинете.

После того, как призывной лист считается поданным, лицо, принудительно отбывающее военную службу, запрещено покидать страну до тех пор, пока он не явится на военную службу. Кроме того, если граждане, получившие повестку, не явятся в помещение военкомата, они могут быть лишены права управления автомобилем, оформления недвижимого имущества и получения кредита.

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