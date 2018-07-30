Владимир Путин подписал закон об обязательной маркировке табачных изделий

Сигареты получат допмаркировку с 1 марта 2019 года.

С этого дня каждая пачка и упаковка табачных изделий подлежит маркировке средствами идентификации. Ожидается, что это позволит отслеживать оборот таких изделий от производителя до конечного потребителя и контролировать легальность их происхождения.

Проверку средств идентификации будут проводить организации, осуществляющие оптовую и розничную торговлю табачной продукцией и табачными изделиями, используя специальные системы, сообщает телеканал «360».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник