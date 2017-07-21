Владимир Путин пообщался с детьми в сочинском образовательном центре «Сириус»

«Недетский разговор с Владимиром Путиным» прошел 21 июля и собрал более 800 школьников из 66 регионов страны.

Главе государства пришлось ответить на множество вопросов, например, легко ли работать президентом и когда начнется колонизация Марса? Дети интересовались введением единой мировой валюты, энергетическим будущим страны, возможностью колонизации Марса, спрашивали, есть ли у президента преемник. Российскому лидеру даже пришлось тянуть билеты, как на экзамене. Необычной стала и «Своя игра». В этой рубрике Владимиру Путину нужно было ответить на вопросы, которые юные ученые задавали в Интернете. Интересовали их, например, предпочтения президента в еде.

«Когда я стал президентом, мне в Кремле готовили что-то. И меня спросили о том, что бы я хотел, чтобы они приготовили. А я перед этим куда-то ездил. И говорю, может, гребешки? На следующий день приносят гребешки и спрашивают: «Ну как вам?». А я ем, и вроде вкус странный. И говорю: «Нормально». А они: «Слава богу, а то мы столько кур зарезали!»» — рассказал Владимир Путин.

Продемонстрировали воспитанники «Сириуса» президенту и свои изобретения. Например, ребята создали наноспутник для сбора сведений о заряженных частицах. Путин обещал переговорить с представителями Роскосмоса о возможности его запуска. В образовательном центре дети представили 83 проекта по 12 направлениям, которые охватывают практически все научные разработки — от космоса до медицины.

«Мы создаем «Лабораторию будущего». Прибор, который сейчас находится за моей спиной, позволяет делать иммуноферментный анализ. Этот анализ позволяет узнавать концентрацию препарата в крови человека. Это очень важно, поскольку это позволяет врачу корректировать прием того или иного препарата, что делает лечение более эффективным», — сообщила участница образовательного центра «Сириус» Полина Воробьева.

Создан «Сириус» был по инициативе главы государства в 2014 году. Каждый месяц в Сочи приезжают 600 ребят со всей страны. После беседы с одаренными детьми началось заседание попечительского совета Образовательного фонда «Талант и успех». В нем принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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