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Президент провел заключительное в этом году заседание Госсовета в Москве.

Встреча прошла в необычном формате — кроме руководителей федеральной и региональной власти на нее были приглашены добровольцы и представители социально-ориентированных НКО. Участие в обсуждении принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Несмотря на то, что год под эгидой добрых дел подходит к своему завершению, поддержка волонтерских объединений будет продолжена в том же темпе, отметил президент.

«Безусловно, поддержка волонтерства не ограничивается формальными календарными сроками. Как я уже говорил, она обязательно будет продолжена. Правительство подготовило и разработало концепцию развития добровольчества, волонтерства до 2025 года. На федеральном уровне и на местах вместе с добровольцами нужно, безусловно, сформировать детальные планы этой работы. Включая внедрение стандарта поддержки волонтеров, который разработан агентством стратегических инициатив. По сути, это алгоритм действий для региональных команд. И я очень прошу своих коллег из регионов вместе с волонтерами организовать мониторинг выполнения обозначенных в стандарте практических шагов», — сказал президент Владимир Путин.

Президент России поручил поддерживать открытие волонтерских центров в регионах. На Кубани такая работа уже ведется. Как отметил Вениамин Кондратьев, план по развитию волонтерского движения формируется ежегодно. Всего в Краснодарском крае около 27 тыс. человек, которые неравнодушны к чужим проблемам. Они оказывают помощь пожилым людям, участвуют в спасательных работах и ищут пропавших людей.

Перед входом в Андреевский зал, где проходило заседание, была открыта экспозиция с лучшими волонтерскими проектами. Некоторые из них привезли кубанские активисты. Так, Илья Арзуманян разработал мобильное приложение для автовладельцев, которые попали в беду по дороге.

«Вы не доехали до заправки, закончился бензин или пробили колесо. Вы пишете заявку в соцсетях. Приезжает и помогает такой же добрый водитель, как и вы, который находится поблизости», — отметил автор проекта «Взаимопомощь на дорогах» Илья Арзуманян.

За последний год с помощью кубанских волонтеров было проведено более 3 тыс. мероприятий, в том числе чемпионат мира по футболу, «Формула-1» и «ТЭФИ-регион».

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