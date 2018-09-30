Владимир Путин посетил гонку «Формулы-1» в Сочи

Президент России приехал на гонку 16-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при России.

У входа на автодром главу государства встретили руководители «Формулы-1», в том числе почетный президент Берни Экклстоун, спортивный директор Росс Браун и управляющий директор Чейз Кэри, а также вице-премьер Дмитрий Козак. Вместе они проследовали в ложу, чтобы наблюдать за гонками.

Глава государства ежегодно присутствует российском этапе Больших призов. По итогам гонки он награждает победителя соревнований, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «королевские гонки» стартовали в Сочи 27 сентября. В тот же день прошли автограф-сессии с пилотами «Формулы-1». На главной сцене болельщики увидели большинство гонщиков, в том числе и россиянина Сергея Сироткина. Также все желающие могли пройти по пит-лейну и увидеть болиды.

На «Сочи Автодроме» 30 сентября стартовала главная гонка Российского этапа соревнований.

Безопасность во время проведения гонок обеспечивают около 2,5 тыс. представителей силовых структур и более 500 лицензированных сотрудников охранных предприятий.

Организовано дежурство шести автомобилей скорой медицинской помощи, двух вертолетов санавиации, на трибунах — пеших медицинских бригад, всего задействовано более 170 медиков. Рядом с трассой расположился пункт оказания медицинской помощи.

Для передвижения гостей в районе Олимпийского парка курсируют 137 автобусов по шести направлениям.

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