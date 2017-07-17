Владимир Путин посетит центр «Сириус» в Сочи 21 июля

Президент пообщается с школьниками из 66 регионов страны.

На встрече с президентом школьники получат возможность лично задать ему свои вопросы. Самые интересные из вопросов попадут в программу «Недетский разговор с Владимиром Путиным».

Образовательный центр «Сириус» открыт фондом «Талант и успех» по инициативе президента РФ, который возглавил его попечительский совет. На профессиональные смены ежемесячно зачисляются 600 школьников со всей страны по направлениям «Наука», «Спорт» и «Искусство».

С начала работы образовательного центра «Сириус» обучение прошли почти 14 тыс. школьников из 85 регионов России, сообщает ТАСС.

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