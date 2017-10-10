Владимир Путин посетит фестиваль молодежи в Сочи

Президент России Владимир Путин в день открытия фестиваля, 15 октября, может выступить с речью и побеседовать с молодежью, а 21 октября он примет участие в работе некоторых секций.

«Мы ожидаем, что в эти дни вокруг Валдайского форума Путин также в различных форматах пообщается с участниками фестиваля молодежи и студентов, в субботу, 21 октября, он примет участие в некоторых секциях по обсуждению различных вопросов в рамках фестиваля, опять пообщается с участниками фестиваля, он также посетит закрытие фестиваля», — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом Дмитрий Песков отметил, что в день открытия фестиваля Путин может выступить с речью и побеседовать с молодежью. В другие дни фестиваля «в разных форматах общение с участниками фестиваля у президента будет», — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале 2016 года было принято решение провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 2017 в России. Среди городов-претендентов на проведение мероприятия оказался Сочи. Президент России Владимир Путин поручил приспособить олимпийские объекты Сочи к проведению этого фестиваля. Международный подготовительный комитет по проведению фестиваля молодежи и студентов в Венесуэле 5 июня окончательно решил, что мероприятие пройдет с 14 по 22 октября. В Сочи открытие фестиваля молодежи пройдет 15 октября.

В августе 2016 года утвердили официальный логотип мероприятия — это разноцветная ромашка и голубь.

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