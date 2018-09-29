Владимир Путин посетит «Формулу-1» в Сочи

Президент России 30 сентября станет гостем гонки в рамках Гран-при России.

«30 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин посетит пятые в истории России гонки чемпионата мира «Формула-1» в Сочи», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Гонка российского этапа «королевских гонок» начнется на «Сочи Автодром» в 14:10, сообщает Sportbox.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «королевские гонки» стартовали в Сочи 27 сентября. В тот же день прошли автограф-сессии с пилотами «Формулы-1». На главной сцене болельщики увидели большинство гонщиков, в том числе и россиянина Сергея Сироткина. Также все желающие могли пройти по пит-лейну и увидеть болиды.

Безопасность во время проведения гонок обеспечивают около 2,5 тыс. представителей силовых структур и более 500 лицензированных сотрудников охранных предприятий.

Организовано дежурство шести автомобилей скорой медицинской помощи, двух вертолетов санавиации, на трибунах — пеших медицинских бригад, всего задействовано более 170 медиков. Рядом с трассой расположился пункт оказания медицинской помощи.

Для передвижения гостей в районе Олимпийского парка курсируют 137 автобусов по шести направлениям.

Для гостей города запланирована обширная культурная программа.

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