Владимир Путин посетит матч открытия ЧМ по футболу

В Кремле подтвердили, что президент РФ примет участие в церемонии открытия мундиаля 14 июня и посмотрит стартовый матч между сборными России и Саудовской Аравии.

Планируется, что церемонию посетят главы иностранных государств — президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Боливии Эво Моралес, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам, наследный принц Саудовской Аравии Сальман Аль Сауд, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино 13 июня лично поблагодарил Владимира Путина за организацию ЧМ. Глава ассоциации также выразил признательность оргкомитету «Россия-2018», волонтерам и всем россиянам, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Сборная России по футболу 14 июня откроет ЧМ-2018 матчем с Саудовской Аравией. В парке «Краснодар» покажут церемонию открытия ЧМ-2018.

В амфитеатре парка «Краснодар» установили новый экран. Его главная способность — противостоять прямым солнечным лучам.

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