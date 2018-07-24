Владимир Путин посетит саммит БРИКС в ЮАР

Президент России 26-27 июля примет участие в десятом саммите стран БРИКС.

Встреча состоится в Йоханнесбурге. Основной темой заседания станет «Сотрудничество в области экономического планирования перед лицом четвертой промышленной революции». В саммите также примут участие главы Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и лидеры Аргентины, Египта, Турции, Индонезии и Ямайки.

Большое внимание уделят обсуждению актуальных вопросов мировой и региональной повестки дня, особенно проблематике совместного противодействия современным вызовам и угрозам, пишут «Известия».

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