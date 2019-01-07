Президент России пожелал всем гражданам страны, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия.

«Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, позитивную роль в жизни нашей страны, заботятся об общественном согласии, укреплении института семьи, воспитании молодежи. Многое делают для решения насущных социальных проблем, гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога. Такая плодотворная и в высшей степени востребованная работа заслуживает глубокой признательности и уважения», — говорится в поздравлении Владимира Путина.

В Рождественскую ночь президент присутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.

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