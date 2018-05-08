Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ

Президент РФ также передал слова благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла.

Путин поздравил президентов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Глава Российского государства отметил, что День Победы — священная дата и символ единения и беспримерного героизма народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма.

Владимир Путин подчеркнул важность передачи молодому поколению неискаженной правды о событиях Великой Отечественной войны. Президент РФ выразил уверенность в том, что традиции братской дружбы и взаимовыручки останутся надежной основой для развития отношений между странами, сообщает пресс-служба Кремля.

Все новости по теме:

День Победы

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник