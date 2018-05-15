Владимир Путин приедет на открытие Крымского моста

В церемонии открытия автодорожной части Крымского моста также примет участие губернатор края Вениамин Кондратьев.

Движение всем легковым машинам и пассажирским автобусам по главной дороге в Крым разрешат 16 мая ранним утром. Проезд откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива.

Максимально разогнаться на путепроводе получится до 90 км/ч. Остановка на всем протяжении запрещена. В сутки над морем смогут проехать в среднем 40 тыс. машин. От берега к берегу конструкция раскинулась на 19 км. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по дамбе и острову Тузла. Затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег.

Осенью на мосту зеленый свет загорится для грузовиков. А вот поезда пустят только в 2019 году. Железную дорогу еще возводят. Стройку века начали в 2016 году. Что касается автодорожной части, то со сложной задачей строители справились на полгода раньше срока.

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