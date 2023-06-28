Владимир Путин признал, что «Вагнер» был обеспечен за счет государства

<img src="/wp-content/uploads/2023/06/a53402ea78701a2d56d9355f5108815c.jpg" title="Владимир Путин признал, что "Вагнер" был предоставлен за счет государства" alt="Владимир Путин признал, что "Вагнер" был предоставляется за счет государства "Вагнеровский состав полностью обеспечивается государством, – заявил президент России Владимир Путин во время встречи с военными в Кремлевском кабинете. – Я хочу, чтобы мы все об этом знали. Состав группы Вагнера полностью обеспечивается государством, Минобороны, из государственного бюджета, мы полностью финансировали эту группу", – сказал он.

По его словам, с мая 2022 по 2023 год к маю 2018 года власти выплатили организации более 86 млрд рублей финансовой поддержки и поощрительных выплат бойцам.Президент заявил, что за год заработал через Военторг 80 млрд рублей.

Правительство России “Вагнер уже несколько лет настаивает на том, что Вагнер не имеет никаких связей с государством. Президент Франции Эммануэль Макрон во время Мюнхенской конференции по безопасности Макрон обвинил Путина во лжи по поводу обвинений: “Год назад я разговаривал с Путиным, и он убедил меня, что России нечего делать. делать с группой Вагнера», — признал Макрон.

Предыдущая «Вагнер — это частная военная компания, не имеющая никакого отношения к российскому государству», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае, после начала российской масштабное вторжение в Украину.