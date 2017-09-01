Владимир Путин провел Всероссийский открытый урок для школьников

В День знаний глава государства прибыл в Ярославль и пообщался с участниками форума «Проектория».

Главной темой стал выбор профессии. О своих мечтах, о будущем президенту рассказали школьники со всей страны. Одни хотят совершить прорыв в освоении космоса, другие уже сейчас конструируют роботов. И каждый из сегодняшних школьников может построить достойную карьеру в нашей стране, отметил Владимир Путин.

«Для того чтобы и дальше нам сохранить суверенитет и сделать жизнь будущих поколений и будущее ваших детей и внуков, нужно добиваться качественного продвижения вперед. Именно поэтому для вас так важен тот шаг, который вы делаете сегодня, выбор», — сказал президент.

На форум приехали больше 500 старшеклассников со всей России и их педагоги. Некоторые с уже готовыми проектами, которые можно уже сегодня начать воплощать в жизнь.

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