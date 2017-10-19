Владимир Путин рассказал в Сочи о глобальных проблемах политики

Международный дискуссионный клуб «Валдай» завершил свою работу 19 октября. Всю неделю его участники обсуждали политический климат в мире и перспективы развития Евразии.

На пленарном заседании выступил президент России Владимир Путин. Он рассказал о глобальных вызовах и подчеркнул, что от сегодняшних решений зависит будущее целых поколений.

«В эти дни в Сочи проходит 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Молодые люди из десятков стран общаются со сверстниками, обсуждают проблемы, которые их волнуют. Им не мешают ни культурные, ни национальные, ни политические различия. Все они мечтают о будущем. Верят, что их жизнь и жизнь новых поколений станет лучше, справедливее и безопаснее. Наша задача, наша ответственность сегодня — сделать все, чтобы эти надежды обязательно сбылись», — заявил глава государства.

Также президент рассказал о непростых взаимоотношениях с США. Владимир Путин отметил, что новые западные санкции — это попытка вытеснить с европейского рынка отечественные энергоносители. Однако контакт необходимо налаживать. В этом поможет ООН. Лидер государства подчеркнул, что это самая авторитетная международная организация.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», форум «Валдай» в Сочи проходит с 16 по 19 октября. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского клуба «выступит с очень важной речью».

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