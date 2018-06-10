Владимир Путин: Россия не выходила из G8

Президент РФ пригласил глав стран G7 в Москву.

На вопрос о перспективах возвращения России в «большую восьмерку» Путин ответил во время общения с журналистами после саммита ШОС в Циндао. По словам российского лидера, «Россия и не выходила из этого формата».

«Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве», — сказал Путин.

Он сообщил, что по паритету покупательной способности, согласно данным МВФ, страны ШОС «уже больше, чем страны «семерки»».

«Если в расчете на душу населения, что называется, семерочные страны побогаче, но объем экономики в странах ШОС больше. Ну и количество населения, конечно, больше намного — половина населения Земного шара», — цитирует Путина «Российская газета».

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