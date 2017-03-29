Владимир Путин утвердил поправки к закону об ОСАГО

Выплат по ОСАГО больше не будет: автовладельцам будут ремонтировать машину по безналичному расчету. Президент России Владимир Путин в марте одобрил законопроект с таким поправками, который ранее приняла Госдума.

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Однако полностью денежную компенсацию закон не отменяет. Ее можно будет получить лишь в исключительных случаях. Например, если автомобиль после аварии не подлежит восстановлению, при гибели потерпевшего или получении им тяжкого вреда здоровью, а также если стоимость ремонта будет превышать 400 тыс. рублей.

Закон вступит в силу через 30 дней, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», страховщики предложили повысить тариф ОСАГО в Краснодаре в три раза

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