Владимир Путин вместе с космонавтами посмотрел фильм «Время первых»

В Кремле накануне Дня космонавтики посмотрели российский фильм «Время первых», посвященный подготовке и осуществлению первого в истории выхода человека в открытый космос.

Президент РФ Владимир Путин пригласил в Кремль ветеранов-космонавтов Алексея Леонова и Валентину Терешкову, а также дочь основоположника практической космонавтики Сергея Королева Наталию и дочь космонавта Юрия Гагарина Елену.

На просмотре также присутствовали глава Минкульта Владимир Мединский, продюсеры фильма Тимур Бекмамбетов и Евгений Миронов, руководитель Роскосмоса Игорь Комаров и начальник Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков.

«Открывая встречу, Путин поздравил всех с Днем космонавтики, отметив, что достижениями в этой области Россия по праву гордится», — рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, во время просмотра Владимир Путин и его гости обменялись впечатлениями о событиях, отраженных в картине.

«Фильм президенту понравился», — цитирует Дмитрия Пескова «Российская газета».

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