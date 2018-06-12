Владимир Путин вручил госпремии в День России

Торжественная церемония вручения государственных премий за достижения в гуманитарных и научных областях прошла в Кремле 12 июня.

Церемония прошла в Георгиевском зале в присутствии многочисленных гостей, в том числе членов правительства, руководства Совета Федерации, Госдумы, деятелей культуры и искусства, ученых.

В своей торжественной речи Владимир Путин поздравил всех с Днем России.

«Рад поздравить вас и всех граждан нашей страны с Днем России. Этот праздник символизирует свободную, устремленную в будущее Россию, знаменует величие ее многовековой истории, победы и свершения многих поколений наших предков», — сказал президент.

Путин обратился к лауреатам и поблагодарил их за преданность духовным и гуманистическим ценностям.

«Ваша жизнь, увлеченность своим делом — пример особой, вдохновляющей силы. И безусловно, вы обладаете той внутренней свободой, которая открывает простор для реализации талантов, для дерзновенного творчества, научного поиска», — цитирует главу государства телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по окончании церемонии на Ивановской площади Кремля пройдет торжественный прием по случаю Дня России.

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