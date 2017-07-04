Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом 7 июля

Первая встреча российского и американского президентов состоится во время саммита G20 в Гамбурге.

Встречу согласовали на 7 июля. Ранее представители американской и российской сторон заявляли о вероятной встрече лидеров «на полях» саммита в Гамбурге, но не давали более точной информации. Вероятно, что Путин и Трамп на встрече обсудят Сирию и Украину.

«Я слышал, что американцы хотят поднять, если это соответствует действительности, тему Сирии и Украины. Мне кажется, что вполне логично эти две темы обсудить. Но мы считаем, что вообще проблему международного терроризма нужно будет между двумя лидерами ведущих держав обсуждать в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли терроризм осилишь», — сказал помощник президента Юрий Ушаков.

CNN со ссылкой на источники в администрации американского лидера также сообщил об обсуждении Сирии и Украины на встрече. По данным телеканала, Трамп вряд ли поднимет вопрос вмешательства в президентские выборы в США, в котором Вашингтон обвиняет Москву. Также маловероятно, что во время встречи американский лидер заявит о смягчении санкций против России.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет находиться в Гамбурге 7 и 8 июля, сообщает «Интерфакс».

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