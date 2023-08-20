Жена украинца Президент Владимир Зеленский встретился с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Швеции Сильвией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, пишет Qalampir.uz.

“Мы благодарны Швейцарии за ее всестороннюю поддержку в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей страны. Мы ценим решительную поддержку Швеции во всех возможных областях. Это весомый вклад в борьбу украинцев за свободу и будущее Европы», — говорит Зеленский.

Президент Украины заявил, что Швеция поддерживает граждан Украины, которые были вынуждены искать временное убежище во время бегства Российская агрессия Кидлаб поблагодарил Короля и Королеву, а также всю шведскую королевскую семью за большое внимание к их нуждам. Надеюсь на расширение сотрудничества между нашими странами в этом направлении», — сказал он.