Владимира Порханова наградили медалью имени Углова

Главного торакального хирурга Кубани, руководителя Краевой клинической больницы № 1 удостоили награды.

Медаль имени профессора Углова за значительный вклад в развитие хирургии кубанскому академику вручили в Санкт-Петербургском государственном медуниверситете. Решение о присвоении почетной награды принял ученый совет вуза.

Владимир Порханов является одним из лучших торакальных хирургов страны. С 2004 года он руководит ККБ № 1. Его команда ежедневно проводит уникальные операции, которые способны делать не во всех ведущих клиниках мира.

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