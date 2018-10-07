Владимиру Путину исполнилось 66 лет

Президент России 7 октября отмечает день рождения.

Глава государства проведет день рождения в кругу родных, близких и друзей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Празднование также посетит бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, сообщает РИА «Новости».

«Лечу на самолете на день рождения к моему другу Владимиру Путину. Воспользуюсь возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные вопросы», — написал политик в Facebook.

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