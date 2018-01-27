Владивосток стал столицей «Тотального диктанта» в 2018 году

Финал конкурса за звание столицы международной акции состоялся 27 января в Новосибирске.

По итогам конкурса победу одержал Владивосток. На первом этапе Владивосток также стал лидером онлайн-голосования – за него было отдано почти 26 тыс. голосов.

В городе организуют главную площадку проекта, на которой 14 апреля автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина прочитает текст диктанта 2018 года. Все желающие написать диктант под диктовку автора текста смогут сделать это в реальном времени: из главной аудитории акции планируется прямая трансляция.

Новосибирск останется родиной «Тотального диктанта», местом расположения экспертного совета и штаба проекта, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2017 году в Краснодаре «Тотальный диктант» написали 1 тыс. 314 человек, из которых 104 получили пятерки. Диктант писали на 15 площадках. На двух из них текст диктовали сотрудники телеканала «Кубань 24» Наталья Баранова и Надежда Чичерина.

Идея провести «Тотальный диктант» принадлежит студенческому клубу гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб». Первую акцию провели 11 марта 2004 года в Новосибирске. В 2013 году к ней стали присоединяться другие города России и мира. В 2015 году диктант написали 500 городов в 59 странах.

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