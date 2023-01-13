Власть над Соледаром – в чем тут соль?

Город, который берут под контроль бойцы ЧВК Вагнера, это еще и крупнейшее в Европе местонахождение соли.

Взятие российскими бойцами Соледара – где находится крупнейшее в Европе местонахождение соли – символически совпало с примечательной датой. Именно 12 января, 318 лет назад, Петр I ввел в России государственную монополию на торговлю солью. В 1705 году Россия вела изнурительную Северную войну, и казне жизненно необходимы были дополнительные поступления.

«На Москве и в городах, у всяких чинов людей соль описав, продавать из казны, а у продажи быть выборным головам и целовальникам добрым, а над ними смотреть бурмистрам; а впредь соль ставить в казну подрядом, кто похочет, а почему по подряду по истинной цене на месте станет, продавать вдвое», – гласил указ.

Петр I

Кстати, схожий механизм использовали и в торговле гробами.

Также в том месяце Петр ввел знаменитую пошлину на ношение бород и усов, приведя в смятение все общество от бояр до крестьян.

Позже в том же году «продажа табаку взята у англичанина Гутфеля и сделана казенною».

Словом, Петр искал деньги для обеспечения стране победы везде, где только мог. И победил.

И вот теперь шахты фактического соляного города-монополиста (соледарский «Артемсоль» обеспечивал 94% потребностей Украины в поваренной соли) переходят под российскую юрисдикцию.

Проектная мощность месторождения 2,25 млн тонн соли в год. Шахты таят в себе запасы соли высочайшего качества, Пять миллиардов тонн (и это только разведанные запасы), которых хватит примерно на 700 лет. Для Украины это было, благодаря своим масштабам, практически стратегическое предприятие, которое теперь послужит на благо России.

А если вам в голову вдруг закрадется мысль «Да что тут такого — это же просто соль!», то просто вспомните события трехвековой давности.

История Соледара

Свою историю месторождения солевара ведут с конца XIX века. В 1876 году, у деревни Брянцевки, на правом берегу реки Мокрая Плотва, пробурили скважину, в которой два года спустя исследователи нашли пласты каменной соли м большим потенциалом

В 1879 году частная промышленная компания под урковдством горного инженера Н.Н. Летуновского, приступила к возведению первой соляной шахты, которая получила название «Брянцевская копь».

Находящиеся вблизи месторождения села в начале XX века образовали при слиянии Брянковский солерудник. В 1913 году для перевозки соли здесь была построена железнодорожная станция с простым и понятным названием — «Соль».

В советское время, в 1924 году, на основе пяти месторождений возник рабочий посёлок Брянцевка. Два года спустя он был переименован в рабочий посёлок Карла Либкнехта, а в 1965 году, при слиянии нескольких поселков, возник город Карло-Либкнехтовск, ставший в 1991 году Соледаром.