Власти Анапы опровергли слухи о повышении цен на воду в магазинах

В сетевые магазины города, такие как «Пятерочка» и «Магнит», завезли дополнительные объемы востребованного сейчас товара.

Стоимость на питьевую бутилированную воду осталась прежней, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе из строя вышел водовод диаметром 1 тыс. 200 мм. Водоснабжение планируют восстановить к утру 9 августа. В Анапе также организовали подвоз воды по заявкам потребителей.

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