Власти Анапы поручили обеспечить охрану Детского парка

Власти Анапы в марте оценили ход реконструкции Детского парка.

Благоустройство парка идет согласно инвестиционному проекту. Территорию уже освободили от стихийной торговли.

Мэр курорта Сергей Сергеев заявил, что в парке должен быть установлен современный комплекс аттракционов, которые не разрушат облик парка, а дополнят его колорит. Он поинтересовался у представителя собственника Игоря Жидовленкова, как планируют устанавливать оборудование. Представитель администрации парка пояснил, что на прилегающей к аттракционам территории уложат плитку.

Глава курорта поручил организовать на территории парка работу казачьих ЧОПов, создать стационарный пост и обеспечить общественный порядок. По его словам, необходимо определить, где можно разместить камеры видеонаблюдения.

Ранее мобильные группы мэрии Анапы пресекали торговлю суррогатным вином в парке. В связи с этим планируют решить вопрос о проезде транспорта на территорию.

«Мост должен быть закрыт. Во-первых, это антитеррористические мероприятия, во-вторых, борьба с незаконной торговлей. Он будет открываться для прохода спецтехники: мусороуборочных машин, скорой помощи, полиции», — сказал Сергеев.

Он добавил, что территория должна быть освобождена от ларьков, брошенных прежними арендаторами, и торговых рядов в глубине парка, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», администрация Анапы и ООО «Аттрапарк 2005» в октябре на инвестиционном форуме «Сочи-2016» подписали соглашение о строительстве детского развлекательного парка «Книга джунглей». В детском парке планируют установить 70-метровое колесо обозрения.

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