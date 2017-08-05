Власти Геленджика пообщались с митингующими дольщиками

Для представителей инициативных групп 5 августа провели прием. Участники согласованного митинга смогли задать интересующие вопросы и получили подробные консультации.

Митинг, проведение которого дольщики согласовали с администрацией, прошел на площади у городского Дворца культуры. В нем приняли участие более 100 человек.

Для наблюдения за соблюдением прав граждан в Геленджик прибыли члены Совета при губернаторе Галина Сильман, Петр Чернодуб и Ольга Малахова.

В здании городского Дворца культуры, искусства и досуга состоялся прием для всех желающих из числа митингующих, это инициатива местных властей. Активисты инициативных групп так называемого поселка «Пушкинский дол», многоквартирного дома по улице Красногвардейской, 79, кооператива «Морской» смогли лично пообщаться с заместителями главы города, курирующими данное направление. На встрече также присутствовали главный архитектор Геленджика, специалисты управлений земельного контроля и земельных отношений. После обсуждений участники отметили, что диалог получился предметным, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

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