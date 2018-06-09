Власти Краснодара до конца июня внесут изменения в организацию дорожного движения

«Вафельная» разметка появится на восьми перекрестках города.

Разметка вкупе с видеофиксацией действует так: камера видит все поле желтых ромбов. Если хоть одна машина окажется на разметке на красный сигнал светофора, информация мгновенно поступит в ГИБДД. Водителю выпишут штраф.

«Мы будем наносить «вафельную» разметку на Северной и Леваневского, Северной и Садовой. На Красной хотим сделать на трех участках. Это Красная и Гаврилова, Красная и Северная, очень тяжелый участок Красная, Кузнечная, Калинина», — пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

Ночью 9 июня закроют для автомобилей улицу Гагарина на отрезке от Каляева до проезда Труда. На этом участке заменят асфальт и обустроят трамвайный переезд. В августе там установят новый светофор. Завершат все работы 31 июля. После этого будет открыто двухстороннее движение по улице Каляева на участке от Красных Партизан до Гагарина с разделительной полосой для трамваев.

Всего в Краснодаре сейчас ремонтируют 56 участков улиц. На Зиповском кольце дорожники трудятся в три смены, практически круглосуточно. Участок в направлении Ростовского шоссе планируют открыть 20 июля, а полосы, ведущие в город, только в августе.

На Тургенева тяжелая техника вернется в середине месяца. Полностью восстановить транспортный поток на этой улице городские власти обещают к 1 октября.

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