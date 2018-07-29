Власти Краснодара напомнили схему объезда перекрестка улиц Тургенева и Северной

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара попросил водителей быть внимательными и четко соблюдать требования временных дорожных знаков.

На период полного закрытия перекрестка улиц Тургенева и Северной объезд ремонтируемого участка и движение общественного транспорта организованы по улицам Северной, Котовского, Калинина, Карла Маркса, Воровского, Володи Головатого, Братьев Игнатовых с последующим выездом на Северную.

На пересечении Северной и Карла Маркса изменено направление главной дороги по основному потоку движения.

На участках, где вводятся изменения, установлены временные дорожные знаки.

Временно изменены маршруты 11 автобусов. Движение автобусов № № 2, 11, 14, 22, 28, 34, 52, 65, 67, 90, 106А осуществляется следующим образом:

— при движении от центральной части города по улицам: Северной, имени Котовского, имени Калинина, имени Карла Маркса, Северной и далее — по установленным маршрутам;

— при движении к центральной части города по улицам: Северной, имени Воровского, имени Головатого, имени Братьев Игнатовых, Северной и далее — по установленным маршрутам.

На троллейбусные маршруты № 4 «Железнодорожный вокзал Краснодар-1 — улица Круговая» и № 21 «Краевая клиническая больница — улица Круговая» вышли автобусы (пять и четыре единицы соответственно) с организацией движения по вышеуказанной схеме объезда, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Временную схему организации дорожного движения на период полного закрытия перекрестка Северной и Тургенева можно посмотреть здесь.

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