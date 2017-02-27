Власти Краснодара обсудили вопросы благоустройства города

В Краснодаре 27 февраля на аппаратном совещании в администрации затронули вопросы благоустройства и санитарного состояния города.

Участники встречи обсудили чрезвычайное происшествие, которое случилось 26 февраля в 11:40 на улице Промышленной, 23. В нежилой пристройке на первом этаже девятиэтажного дома обрушилась бетонная конструкция, повредив припаркованный автомобиль.

На место выехала Служба спасения, полиция, другие специалисты. Как выяснилось, пристройка принадлежит Министерству обороны и сдавалась в аренду. Помещение находится в аварийном состоянии. В момент происшествия арендаторов на месте не было.

Первый заместитель главы Краснодара Сергей Васин дал поручение департаменту муниципальной собственности и управлению муниципального контроля встретиться с собственником и подготовить предложения по дальнейшему использованию этого помещения.

На встрече также подвели итоги прошедших праздников и проанализировали результаты выездного приема заместителей главы города в Музыкальном микрорайоне.

«Праздничные дни были насыщены большим количеством мероприятий, которые прошли на хорошем организационном уровне. Были отдельные замечания, но они оперативно устранялись. Что касается санитарного состояния города, то, несмотря на сильный ветер, который привел к локальным отключениям электроэнергии в разных микрорайонах города, все службы сработали оперативно и качественно», — отметил Васин.

Обсудили итоги прошедшего 25 февраля выездного приема жителей Музыкального микрорайона. На них пришли около 150 граждан. Они поднимали вопросы благоустройства, строительства в микрорайоне сетей ливневой канализации, дорог, тротуаров, социальных объектов.

Глава администрации Прикубанского округа Андрей Дорошев предложил для более эффективного решения проблем микрорайона создать рабочий орган, в который бы вошли активисты района, старшие домов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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