Власти Краснодара объявили войну незаконным ларькам

Об этом 11 мая заявил мэр Евгений Первышов.

Сейчас по поручению главы Краснодара администрация добивается возвращения муниципалитету земли, на которой возведены незаконные ларьки, а также демонтажа. Восемь участков уже вернули в муниципальную собственность. Всего в списке 33 ларька.

По нескольким адресам инспекторы Управления муниципального контроля увидели, что у ларьков вырезан пол, рабочие вырыли траншеи и заливают бетон. Делается это для того, чтобы доказать в суде, что это капитальное строение из-за наличия фундамента.

«Это совершенно циничные и противозаконные действия, администрация города каждый факт будет использовать в суде как доказательство, чтобы добиться сноса этих конструкций. Призываю всех краснодарцев: если вы увидите подобные работы — снимите это. Сделайте фото или видео, передайте в администрацию», — сказал глава города Евгений Первышов.

По его словам, каждый такой факт поможет быстрее защитить интересы города и его жителей и добиться демонтажа ларьков с тротуаров и зеленых зон, сообщается на странице помощника мэра Краснодара Владимира Вербицкого в Facebook.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Краснодара поручил добиться демонтажа несанкционированных торговых павильонов. С 1 апреля в краевой столице начал действовать оперативный штаб по вопросам законности торговли.

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