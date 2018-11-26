Власти Краснодара опубликовали рекомендации по оформлению фасадов к Новому году

В столице Кубани 15 декабря стартует конкурс на лучшее оформление фасада предприятия торговли к праздникам.

Рекомендации с примерами украшений разработал департамент архитектуры и градостроительства Краснодара.

«Рекомендации по украшению к Новому году на этот раз короткие, но четкие: лучше меньше, но лучше. Основные цвета: белый, красный, золотой, серебряный, антрацит. Тема украшений — силуэт, полное и полое, тяжелое и легкое», — написала на своей странице в Facebook главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.

В департаменте добавили, что не рекомендуют украшать фасады светодиодными гирляндами сразу нескольких цветов, а также красными, синими, розовыми, голубыми и фиолетовыми. Лучше выбрать белые или желтые гирлянды.

В украшении елок департамент посоветовал использовать прозрачные, серебряные и золотые игрушки, золотые и серебряные гирлянды, ленты, звезды и верхушки.

Победителей на лучшее оформление фасада объявят перед Новым годом.

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