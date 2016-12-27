Власти Краснодара откажут в бесплатной аренде залов любителям бокса

Федерация бокса Краснодара в декабре получила письмо из департамента образования администрации города о том, что договор на безвозмездную аренду залов для любителей бокса не будет продлеваться.

Об этом СМИ сообщил президент организации Константин Миньков.

«Когда мы получили эти помещения, нам пришлось полностью их ремонтировать, тут грибок был. Помогли спонсоры, родители детей, которые у нас занимаются, приходили на субботники. Вот так, по большому счету, своими силами, мы сделали ремонт, а теперь зал хотят у нас забрать», — сказал он.

Сейчас в зале бесплатно занимаются более 100 детей, Федерация бокса Краснодара заключила соглашение с кадетской школой-интернатом «Кубанский казачий кадетский корпус имени М. П. Быбыча» о бесплатном проведении тренировок для учащихся учреждения.

«У нас еще есть помещения в других районах города, но те ребята, которые тренируются здесь, они недалеко живут либо учатся и им удобно именно в этом зале заниматься», — отметил Миньков.

Президент Федерации бокса Краснодара добавил, что руководство организации и тренеры намерены добиваться другого решения городской администрации, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», помещения улицах Красноармейская и Чапаева были переданы в безвозмездное пользование общественной организации «Федерация бокса города Краснодара» в феврале.

В декабре 2015 года представитель общественной организации «Лига любителей бокса города Краснодара» Николай Мороз устроил спарринг с виртуальным противником на площади перед мэрией. Акцию под названием «Бой с тенью Евланова» он посвятил проблеме закрытия бесплатного зала, в котором тренировались боксеры.

Бывший мэр Краснодара Владимир Евланов 21 января встретился с Николаем Морозом и пообещал открыть залы для всех желающих.

Источник