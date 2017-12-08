Власти Краснодара подали иск против подрядчика по реконструкции кинотеатра «Аврора»

Об этом 8 декабря на пресс-конференции рассказал глава города Евгений Первышов.

«Исковое заявление было подано сразу. Вопрос в чем, и я об этом говорил. Мы имеем ситуацию, когда подрядная организация прибыла из соседнего региона, по-моему, из Дагестана, выиграла конкурс, приступила к выполнению работ. Не знаю, какие там у них были планы, но кинотеатр полностью уничтожили. То есть мы имеем остов, имеем документы, по которым приемщик подписывает акты выполненных работ на сумму где-то порядка 50 млн рублей», — рассказал мэр.

Он отметил, что после этого запретил платить эти деньги, так не увидел, чтобы работы были выполнены.

«Безусловно, мы падали исковое заявление в суд. Настаиваем на том, чтобы была проведена техническая экспертиза, чтобы наглядно представить то, в каком состоянии кинотеатр был передан подрядчику и в каком он находится сегодня. За нанесенный ущерб надо произвести взыскание денежных средств. Но, тем не менее, без прохождения этих судебных процедур кинотеатр передать ни инвестору, ни кому другому мы пока не можем», — заявил глава города.

Он также добавил, что после экспертизы и фиксации судом ущерба, нанесенного подрядчиком кинотеатру «Аврора», будет определен порядок его реконструкции.

«Вы сами знаете о желании Сергея Галицкого его реконструировать, мы не отказываемся от передачи этого объекта в концессию, но пока — до окончания судебного процесса по расторжению существующего контракта и выяснению всех обстоятельств — об этом говорить рано. Я думаю, по времени это займет пару месяцев. Мы настаиваем, ходатайствуем о скорейшем проведении судебного заседания, учитывая то, что погодные условия продолжают наносить зданию ущерб: усиливается коррозия, износ металла, а самое печальное — усталость самих жителей города от сложившейся ситуации», — цитирует Первышова пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2015 году краснодарский кинотеатр «Аврора» закрыли на реконструкцию. Было решено вернуть зданию и статуе возле него облик 1967 года.

В ноябре 2015 года во время обсуждения бюджета на 2016 год приняли решение прекратить финансирование программы «Краснодару — столичный облик». В феврале 2016 года власти Краснодара опубликовали перечень объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения. В списке была и «Аврора».

Власти Краснодара в июле 2016 года сообщили, что не нашли инвесторов для реконструкции кинотеатра «Аврора». В апреле 2017 года Евгений Первышов сообщил, что власти расторгнут договор с подрядчиком, который занимался реконструкцией кинотеатра. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал привлечь к ответственности виновных в упадке «Авроры». Власти Краснодара в мае подали в суд на подрядчика по реконструкции «Авроры».

Глава Кубани Вениамин Кондратьев и бизнесмен Сергей Галицкий 11 июля обсудили реконструкцию краснодарского кинотеатра «Аврора».

Спецрепортаж об истории краснодарского кинотеатра «Аврора» смотрите здесь.

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