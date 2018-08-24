Власти Краснодара помогут семье, у которой в пожаре погибли двое сыновей

Пожар произошел днем 24 августа в частном доме на улице Лесной в садоводческом товариществе «Кубань-2» в станице Елизаветинской.

Известно, что матери мальчиков и старшего сына-подростка в момент пожара не было дома, а их отец находится в отъезде — он работает вахтовым методом. С матерью погибших детей сейчас работают психологи.

«Произошла большая трагедия. Соболезнуем родителям и родственникам детей. Со своей стороны, окажем необходимую помощь по временному расселению семьи, а также по организации похорон», — цитирует главу администрации Прикубанского округа Андрея Дорошева пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании двухэтажного дома поступило в МЧС 24 августа в 11:31. Площадь возгорания составила около 160 кв. м. В 13:31 огонь ликвидировали. При тушении пожара обнаружили тела двоих маленьких детей.

По данным СК, в доме жила женщина с тремя детьми. Во второй половине дня соседи обнаружили возгорание дома, о чем сообщили в пожарную службу. В результате пожара погибло два мальчика 2013 и 2014 годов рождения. Старший ребенок в момент возгорания в доме не находился.

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства случившегося. Начали доследственную проверку, по окончании которой примут процессуальное решение.

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