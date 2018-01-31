Власти Краснодара помогут в решении вопроса с достройкой дома на улице Героя Аверкиева

ЖСК «Черкасский» должны были сдать в эксплуатацию в декабре 2015 года.

К главе города обратилась представитель инициативной группы пайщиков Юлия Звягинцева. Она попросила мэра оказать помощь в достройке ЖСК «Черкасский» — двух литеров 20-этажного 288-квартирного дома. Его строительство остановилось на уровне десятого этажа. В настоящий момент на объект найден возможный инвестор.

«Сейчас для решения юридических вопросов пайщикам необходимо провести общее собрание, познакомиться с условиями, которые предлагает инвестор, принять по ним решение. Со своей стороны будем вам помогать и оказывать юридическое содействие в решении возникающих вопросов», — сказал Евгений Первышов.

Соответствующее поручение он дал департаменту архитектуры и градостроительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Вернуться на ленту

Источник