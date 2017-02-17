Власти Краснодара пообещали следить за процессом достройки проблемных домов

Мэр Краснодара Евгений Первышов в феврале встретился с дольщиками и застройщиками недостроенных домов ЖК «Анит-Сити», «Феникс» и «КраснодарФинСтрой» и обсудил ситуацию на объектах и планы по их достройке.

«Работа по достройке проблемных домов, где значительно нарушены сроки их сдачи в эксплуатацию, является важным приоритетом для администрации города. Ситуация на каждом из объектов разная, но важно, чтобы дольщики четко понимали, в какие сроки и по какому графику будут решены вопросы технологического присоединения их домов к системам ресурсоснабжающих организаций, а сами многоэтажки сданы в эксплуатацию», — сказал Первышов.

Во встречах приняли участие заместитель главы города Владислав Ставицкий, директор департамента строительства Максим Карпенко, старший помощник прокурора Краснодара Николай Зайцев, представители застройщиков и инициативных групп жильцов.

Первой состоялась встреча с дольщиками ЖК «Анит-Сити», строительство которого началось в 2009 году. Помощник прокурора рассказал, что в отношении компании, которая является заказчиком строительства ЖК на основании коллективного заявления 200 человек возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Опрошено 24 свидетеля, проведены выемки документов, проводится бухгалтерская экспертиза.

«Одновременно с работой правоохранительных органов в квартале застройки «Анит-Сити» проводим подготовительную работу по расселению граждан из жилья, признанного ветхим и аварийным. Такие меры повысят инвестиционную привлекательность проекта жилого комплекса и в дальнейшем позволят найти инвестора, который завершит строительство «Анит-Сити»», — сказал Евгений Первышов.

На встрече с дольщиками «КраснодарФинСтрой» решался вопрос подключения литера 2/2 на Сормовской, 208 к системам электро- и теплоснабжения. Застройщик в 2012 году начал возведение второй очереди ЖК «Форт Карасун», состоящего из двух жилых 16-этажных корпусов.

«В ближайшие дни в администрации города организуем встречу застройщика — руководителя компании «КраснодарФинСтрой» Юрия Клещенко, с руководством ресурсоснабжающих организаций. Рассчитываю, что итогом этой встречи станет выполнение договоров на технологическое подключение дома к электроэнергии и теплу», — сказал Первышов.

В ЖК «Феникс» на улице Мачуги предстоит обеспечить подключение электроэнергии к домам литер 5 и 6. Заместитель директора департамента строительства Александр Мадовский рассказал, что для решения этой задачи необходимо передать трансформаторную подстанцию в этом районе на баланс энергосбытовой компании, которая готова к выполнению таких мероприятий. Мэр поручил ускорить эту работу.

Первышов заявил, что администрация будет следить за процессом достройки проблемных домов до их полной готовности и ввода в эксплуатацию, а для этого контролировать соблюдение графика производства работ. Промежуточные итоги будут регулярно подводиться на встречах с дольщиками, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительство жилого комплекса «Анти-Сити» в Краснодаре началось в 2009 году на месте снесенной кондитерской фабрики «Анит» на улице Седина, 131. На основании договора с застройщиком предприятие передало под жилой комплекс участок площадью 0,66 га. За реализацию проекта взялась компания «Модуль-инвест» в рамках реконструкции квартала № 196 в центральной части города, ограниченного улицами Пашковской, Коммунаров, Длинной и Седина.

Строительство остановилось на втором литере при том, что первый не был готов полностью. Сроки сдачи неоднократно переносились. Но активных действий по завершению строительства «Модуль-инвест» в последние годы не предпринимает. Завершения работ ждут более 200 дольщиков.

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